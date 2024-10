Consiglio provinciale infuocato, scontro sulle partecipate: l’opposizione si spacca (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiUn’opposizione non sempre allineata quella che si è presentata questa mattina in Consiglio provinciale. Seppur oggi ci sia stata il passaggio formale del sindaco di San Bartolomeo in Galdo ora in Fratelli d’Italia, Carmine Agostinelli che ha lasciato ufficialmente la maggioranza mastelliana alla Rocca, posizionandosi tra i banchi dell’opposizione. Opposizione disallineata con il nuovo meloniano che sui temi contabili ha preferito astenersi, mentre i due consiglieri di Forza Italia hanno votato in maniera contraria, assenti invece i due consiglieri del Partito Democratico: Giuseppe Ruggiero e Raffaele De Longis. Sulla variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025 ha relazionato Nicola Boccalone ” La manovra complessivamente risulta ad un milione e 300 mila euro e per l’acquisto del polo Calandra”. Anteprima24.it - Consiglio provinciale infuocato, scontro sulle partecipate: l’opposizione si spacca Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiUn’opposizione non sempre allineata quella che si è presentata questa mattina in. Seppur oggi ci sia stata il passaggio formale del sindaco di San Bartolomeo in Galdo ora in Fratelli d’Italia, Carmine Agostinelli che ha lasciato ufficialmente la maggioranza mastelliana alla Rocca, posizionandosi tra i banchi del. Opposizione disallineata con il nuovo meloniano che sui temi contabili ha preferito astenersi, mentre i due consiglieri di Forza Italia hanno votato in maniera contraria, assenti invece i due consiglieri del Partito Democratico: Giuseppe Ruggiero e Raffaele De Longis. Sulla variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025 ha relazionato Nicola Boccalone ” La manovra complessivamente risulta ad un milione e 300 mila euro e per l’acquisto del polo Calandra”.

