Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 21-27 ottobre: dischi di platino per Geolier, Lana Del Rey e Queen

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nella settimana appena conclusasi, riferita ai dati elaborati daGfk dal 21 al 27, tra gli artisti che hanno ottenuto idi, spiccano quelli conquistati daie daDel Rey Arriva il triploperDel Rey, con Born To Die. Il secondo lavoro in studio della cantautrice americana pubblicato nel 2012 contiene la superhit Summertime Sadness, quarto singolo estratto. Anche Dio Lo Sa diquesta settimana ha superato le 150mila copie vendute, trascinato dalla sanremese I’p me, Tu p’te e L’Ultima Poesia con il feat di Ultimo. A quota duedi, troviamo Lazza con il suo Locura, anticipato dalla release de Zeri In Più (Locura), singolo realizzato in collaborazione con Laura Pausini.