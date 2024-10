Caso Sangiuliano-Boccia, il Senato vieta ai giudici di leggere le chat dell’ex ministro (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Senato ha approvato, con 95 favorevoli e 58 contrari, la decisione della Giunta per le immunità sulle chat di Gennaro Sangiuliano: le comunicazioni dell'ex ministro della Cultura non potranno essere usate nell'inchiesta a suo carico nata dal Caso Boccia. Sangiuliano è indagato per peculato e rivelazione di segreto d'ufficio. Fanpage.it - Caso Sangiuliano-Boccia, il Senato vieta ai giudici di leggere le chat dell’ex ministro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilha approvato, con 95 favorevoli e 58 contrari, la decisione della Giunta per le immunità sulledi Gennaro: le comunicazioni dell'exdella Cultura non potranno essere usate nell'inchiesta a suo carico nata dalè indagato per peculato e rivelazione di segreto d'ufficio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ilnega l’utilizzo della corrispondenza tra i due: maggioranza compatta; Carte, no all'acquisizione delle chat dal, no all’utilizzo delle chat dell’ex ministro - la diretta dal; Ildice "no" al Tribunale dei ministri sull'uso delle chat; La decisione -, la giunta per le immunità delnega l’acquisizione delle chat tra l’ex ministro e l’imprenditrice;: la Giunta delle Immunità deldice "No" al Tribunale dei ministri, intervista al senatore Adriano Paroli; Leggi >>>

Caso Sangiuliano-Boccia, il Senato vieta ai giudici di leggere le chat dell’ex ministro

(fanpage.it)

Il Senato ha approvato, con 95 favorevoli e 58 contrari, la decisione della Giunta per le immunità sulle chat di Gennaro Sangiuliano: le comunicazioni ...

Il Senato dice "no" al Tribunale dei ministri sull'uso delle chat Sangiuliano-Boccia

(msn.com)

L'aula del Senato ha approvato - con 95 voti favorevoli, 58 contrari e nessuna astensione - la relazione del senatore Adriano Paroli (FI) a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità sul caso S ...

Oggi il Senato vota sull'acquisizione dei dati sul caso Sangiuliano-Boccia

(ansa.it)

Oggi il Senato deciderà se autorizzare o meno l'acquisizione della corrispondenza privata tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e Maria Rosaria Boccia, aspirante consigliera ai Grandi ...

Caso Sangiuliano-Boccia: il Senato dice "no" all'acquisizione dei messaggi tra l'ex ministro e l'imprenditrice

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...