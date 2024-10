Cane precipita in un burrone del Passo San Boldo: intervengono i pompieri (Di martedì 29 ottobre 2024) Disavventura a lieto fine lunedì pomeriggio, 28 ottobre, per un Cane segugio caduto lungo una scarpata nei pressi del Passo San Boldo tra i comuni di Borgo Valbelluna e Cison di Valmarino.Il setter era in compagnia del suo padrone e di un’alta persona, quando è finito nel burrone. Il Trevisotoday.it - Cane precipita in un burrone del Passo San Boldo: intervengono i pompieri Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Disavventura a lieto fine lunedì pomeriggio, 28 ottobre, per unsegugio caduto lungo una scarpata nei pressi delSantra i comuni di Borgo Valbelluna e Cison di Valmarino.Il setter era in compagnia del suo padrone e di un’alta persona, quando è finito nel. Il

PASSO SAN BOLDO (TREVISO). Lunedì pomeriggio, una situazione di emergenza si è verificata a Passo San Boldo, quando un cane segugio è caduto lungo una scarpata, creando momenti di apprensione per il s ...

