Biscotti al limone dal cuore cremoso | sono spaziali!

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ialdelle piccole chicche di pasticceria casalinga. Hanno unmorbido e, profumatissimo e goloso. Perfetti a fine pasto, oppure per una pausa di dolcezza in una giornata amara, conquisteranno tutti al primo morso. Una volta pronti e ben freddi, se non finiscono al volo, possiamo conservarli per un massimo di 3 giorni in un contenitore ermetico.al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: per la crema: 180 ml di latte 40 ml di succo di80 gr di zucchero 2 tuorli 30 gr di amido di mais la scorza di 1biologico per l’impasto: 300 gr di farina 00 2 uova 110 gr di burro morbido 110 gr di zucchero 60 gr di fecola di patate 2 cucchiaini di lievito per dolci 1biologico, 50 ml di succo e tutta la scorza. Con queste dosi otterremo 20circa.