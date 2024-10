Assemblea senza Caltagirone e Delfin. Ripartono le tensioni su Mediobanca (Di martedì 29 ottobre 2024) All’assise ha partecipato il 48,75% del capitale: approvati bilancio, dividendo e politica di remunerazione. Assenti i due azionisti, probabilmente per le frizioni con l’istituto in vista del rinnovo del cda di Generali. Laverita.info - Assemblea senza Caltagirone e Delfin. Ripartono le tensioni su Mediobanca Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 29 ottobre 2024) All’assise ha partecipato il 48,75% del capitale: approvati bilancio, dividendo e politica di remunerazione. Assenti i due azionisti, probabilmente per le frizioni con l’istituto in vista del rinnovo del cda di Generali.

