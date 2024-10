Amadio soddisfatto del punto nel derby: "I ragazzi hanno fatto una prova da squadra" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Sono soddisfatto: ci siamo comportati da squadra contro una formazione forte e dal grande impatto fisico, ritengo che siamo stati alla pari". Peppino Amadio, tecnico del Montefano, ha esordito a Chiesanuova dove ha conquistato un pareggio con la sua formazione che ha dato una prova di carattere non abbattendosi allo svantaggio. "I ragazzi sono stati bravi. Dopo un periodo difficile si può accusare il colpo quando si va sotto, per di più contro un avversario di valore. La squadra è stata brava sul piano psicologico, è rimasta sempre in partita, ha avuto coraggio e giustamente è stata premiata perché il punto è più che meritato". Amadio è da pochi giorni alla guida del Montefano. "Dobbiamo recuperare qualche elemento che sta fuori. Il Montefano è cambiato molto rispetto a quello dello scorso anno e ci vuole tempo per iniziare un nuovo capitolo". Sport.quotidiano.net - Amadio soddisfatto del punto nel derby: "I ragazzi hanno fatto una prova da squadra" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) "Sono: ci siamo comportati dacontro una formazione forte e dal grande impatto fisico, ritengo che siamo stati alla pari". Peppino, tecnico del Montefano, ha esordito a Chiesanuova dove ha conquistato un pareggio con la sua formazione che ha dato unadi carattere non abbattendosi allo svantaggio. "Isono stati bravi. Dopo un periodo difficile si può accusare il colpo quando si va sotto, per di più contro un avversario di valore. Laè stata brava sul piano psicologico, è rimasta sempre in partita, ha avuto coraggio e giustamente è stata premiata perché ilè più che meritato".è da pochi giorni alla guida del Montefano. "Dobbiamo recuperare qualche elemento che sta fuori. Il Montefano è cambiato molto rispetto a quello dello scorso anno e ci vuole tempo per iniziare un nuovo capitolo".

