Al via il Lucca Comics & Games 2024

(Di martedì 29 ottobre 2024) Al via il Comincia domani, mercoledì 30 ottobre, l'attesissimo terzo atto dell'opera lirica immaginaria attraverso cui, con la complicità dell'arte del Sensei Yoshitaka Amano, è stato raccontato il Festival di quest'anno, che prende ispirazione dall'universo pucciniano e dal tema Butterfly Effect. Dopo l'Ouverture di giugno e il Crescendo di settembre, si approda in pieno autunno al "Fantastico", tempo conclusivo e apice spettacolare che vedrà ancora una volta al centro di un universo di fantasia e immaginazione, incontri a lungo attesi e sogni che prendono vita, in un'esplosione sinfonica che lascerà a bocca aperta.