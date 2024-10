Gaeta.it - Vendemmia 2024 in Alto Adige: sfide e promesse di qualità tra clima difficoltoso e risultati sperati

Lasi profila come un'annata caratterizzata darilevanti e unadecisamente promettente nei vigneti dell'. Nonostante le difficoltà legate a condizionitiche avverse che hanno messo alla prova i viticoltori, le uve raccolte potrebbero svelare vini dall'eccellente potenziale. Questo articolo esplorerà le esperienze dei produttori locali, le difficoltàtiche affrontate e le prospettive per i vini di quest'anno. Una stagione difficile: maltempo iniziale e siccità tra luglio e agosto La primavera delha portato piogge abbondanti che hanno sollevato preoccupazioni tra i viticoltori, ma lenon si sono concluse qui. Un'estate torrida ha aggravato la situazione. Michael Dezini, enologo della Cantina e Tenuta Josef Brigl, testimonia come "ilè stato difficile ovunque".