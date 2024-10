Inter-news.it - UFFICIALE – Lautaro Martinez in top-10 al Pallone d’Oro! Posizione

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è arrivato ufficialmente in top-10 al. Dalle indiscrezioni si credeva fosse a ridosso del podio, ma è andata diversamente. La sua. ESITO –è arrivato in top-10 del. Il calciatore dell’Inter ha ricevuto un enorme riconoscimento di caratura internazionale, ma non ha raggiunto i primi 5 posti. L’attaccante ha ottenuto il settimo posto a discapito delle indiscrezioni degli ultimi giorni. Al sesto e quinto posto davanti a lui Kylian Mbappé del Real Madrid e Erling Braut Haaland del Manchester City. A breve saràanche il calciatore che vincerà l’edizione del 2024 del premio.