Ucraina, così Trump vuole mettere fine alla guerra: ecco il piano di pace (Di lunedì 28 ottobre 2024) Se tornerà alla Casa Bianca, il tycoon intende porre rapidamente fine al conflitto 'congelandolo' Congelare la guerra tra Ucraina e Russia, minimizzare il coinvolgimento degli Stati Uniti e trasferire sui Paesi europei gran parte dell'onere economico e la 'supervisione' del processo di pace. Questo è il piano di Donald Trump qualora venisse rieletto presidente degli Sbircialanotizia.it - Ucraina, così Trump vuole mettere fine alla guerra: ecco il piano di pace Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Se torneràCasa Bianca, il tycoon intende porre rapidamenteal conflitto 'congelandolo' Congelare latrae Russia, minimizzare il coinvolgimento degli Stati Uniti e trasferire sui Paesi europei gran parte dell'onere economico e la 'supervisione' del processo di. Questo è ildi Donaldqualora venisse rieletto presidente degli

Ucraina, così Trump vuole mettere fine alla guerra: ecco il piano di pace

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

(Adnkronos) - Congelare la guerra tra Ucraina e Russia, minimizzare il coinvolgimento degli Stati Uniti e trasferire sui Paesi europei gran parte dell'onere economico e la 'supervisione' del processo ... (msn.com)

Il Financial Times rivela le intenzioni del tycoon in caso di vittoria, raccontate dai suoi consiglieri LONDRA – Congelare il conflitto sulle posizioni attuali, creare regioni autonome lungo una zona ... (repubblica.it)

BRUXELLES - Congelare il conflitto in Ucraina, mantenendo l'integrità territoriale del Paese, con regioni autonome ai lati di una zona demilitarizzata e meccanismi di attuazione dell'accordo da ... (ansa.it)

Il tycoon - accompagnato dalla moglie Melania - dice che con la sua vittoria gli altri "paesi smetteranno di riderci dietro". "Non sono un dittatore - spiega - sono una brava persona. Eviterò la terza ... (rainews.it)

La guerra tra Ucraina e Russia, alla fine, è 'colpa' di Volodymyr Zelensky. Donald Trump, alla fine, punta il dito contro il presidente ucraino per il conflitto in corso da oltre 960 giorni. "Non ... (msn.com)