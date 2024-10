Traffico Roma del 28-10-2024 ore 10:00 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Luceverde Roma trovati dalla redazione codeine andando a Roma sulla A24 Roma-teramo tra lunghezza e il Grande Raccordo Anulare e di seguito sul tratto Urbano altre file tra torcervara è nata Anne fine di un km sulla diramazione Roma sud da Torrenova a raccordo anulare incolonnamenti proprio sul Raccordo Anulare sulla carreggiata esterna dalla Ardeatina e la Tiburtina per Traffico in sosta lentamente code anche in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria e proseguendo da Tor Bella Monaca e non Roma Fiumicino Traffico in coda su via del Foro Italico per lavori della Roma L’Aquila e la Salaria verso Stadio Olimpico età Nomentana & viale Castrense e direzione San Giovanni fine sul lungotevere tra la bocca della verità e Ponte Vittorio Emanuele II verso ponte Flaminio in entrata a Roma ancora code la Flaminia e la Salaria Ma anche sulla via di Boccea è la via Trionfale Traffico in ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2024 ore 10:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione codeine andando asulla A24-teramo tra lunghezza e il Grande Raccordo Anulare e di seguito sul tratto Urbano altre file tra torcervara è nata Anne fine di un km sulla diramazionesud da Torrenova a raccordo anulare incolonnamenti proprio sul Raccordo Anulare sulla carreggiata esterna dalla Ardeatina e la Tiburtina perin sosta lentamente code anche in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria e proseguendo da Tor Bella Monaca e nonFiumicinoin coda su via del Foro Italico per lavori dellaL’Aquila e la Salaria verso Stadio Olimpico età Nomentana & viale Castrense e direzione San Giovanni fine sul lungotevere tra la bocca della verità e Ponte Vittorio Emanuele II verso ponte Flaminio in entrata aancora code la Flaminia e la Salaria Ma anche sulla via di Boccea è la via Trionfalein ...

