Tvpertutti.it - Tapiro a Totti e Noemi dopo gossip corna: lui lo fa volare

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A Striscia la Notizia stasera, lunedì 28 ottobre 2024, FrancescoBocchi riceveranno ilD'Oro da parte di Valerio Staffelli. Di ritorno da un viaggio a Miami, i due saranno raggiunti dall'inviato, il quale non esiterà a fare loro delle domande irriverenti. In queste ore, però, sono emerse delle anticipazioni in merito a quello che accadrà. La questione è stata affrontata anche nella puntata odierna di Pomeriggio 5. Myrta Merlino, insieme ai suoi ospiti in studio, ha commentato l'accaduto facendo emergere dei nuovi retroscena.butta viaD'Oro di Striscia: il volo dalla macchina In questo periodo, Francescoè tornato al centro deia causa di un presunto tradimento ai danni diBocchi (QUI gli ultimi dettagli).