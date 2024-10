Serval serpenti tartarughe azzannatrici | animali fantastici e dove trovarli lungo il Tevere a Roma e nel Lazio

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ci sono scimmie, felini, pitoni reali. Ma anche, iguana e. In grado di staccare un dito a un uomo. E di travolgere un ecosistema. Sono gliselvatici, esotici e detenuti illegalmente che vengono ritrovati sulle sponde del fiumee neli proprietari che li hanno comprati (magari illegalmente) se ne disfano perché non riescono più a gestirli. O perché non servono più dopo averli esibiti in qualche mostra o sui social network. Irene Davì del Cites dei carabinieri dele un rapporto della Lega Anti Vivisezione indagano il fenomeno degliacquistati online o nelle fiere all’estero che poi finiscono sequestrati nelle operazioni sulla cosiddetta Zoomafia.