Anteprima24.it - Scuola tra tagli e precariato, il Partito Democratico lancia l’allarme per il futuro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel giorno del caos con il trasporto scolastico in virtù delle modifiche al piano traffico cittadino, ilsi è riunito alla Rocca dei Rettori per discutere sulla questione dellaed in particolare delper il personale scolastico e docenti. Una crisi che nei prossimi mesi potrebbe ampliarsi ancor di più considerando l’indirizzo del Governo che nella Legge di Bilancio per laha previsto uno secco con una riduzione drastica della dotazione organica: 5.660 di docenti dell’organico dell’autonomia e 2.174 unità di personale ATA, una riduzione che andrà a peggiorare le già gravi condizioni in cui si svolgono le attività. Al dibattito hanno preso parte, oltre al Segretario provinciale del PD Giovanni Cacciano, la componente della Direzione Nazionale del PD Floriana Fioretti.