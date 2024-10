Gaeta.it - Scopri il Portogallo: la nuova campagna cultural-artistica “Portugal is Art”

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente iniziativa “is Art”, lanciata da Visit, è un invito rivolto ai turisti di esplorare un paese dove la quotidianità si fonde con l’arte, rivelando dimensionii ricche e affascinanti. Lanciata in nove paesi, questautilizza i canali digitali, social media e altre piattaforme pubblicitarie per invitare i visitatori are il legame tra tradizione e innovazione del. Un territorio intriso di arte e cultura Iloffre ai visitatori un’esperienza unica, in cui ogni angolo racconta una storia. Lais Art” riesce a catturare l’essenza di questo paese, invitando le persone are come le pratiche artistiche siano parte integrante della vita quotidiana.