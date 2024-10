Salerno, smantellata una rete di spaccio con diramazioni internazionali (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’organizzazione dedita allo spaccio di droga ha trovato il suo epicentro nei pressi di una chiesa a Salerno, nel quartiere di Fratte, con estensioni anche a Baronissi e altri luoghi frequentati come fermate dell’autobus e parcheggi. È quanto emerge dall’inchiesta condotta dalla Procura di Salerno, che ha recentemente portato all’arresto di 14 persone nell’ambito di un’operazione condotta dall’Antimafia. Traffico di droga da Spagna e Sud America: le rotte del mercato illecito L’indagine ha permesso di ricostruire i percorsi della droga proveniente da Spagna e Sud America, destinata a soddisfare la crescente domanda nel capoluogo e nella Valle dell’Irno. Zon.it - Salerno, smantellata una rete di spaccio con diramazioni internazionali Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’organizzazione dedita allodi droga ha trovato il suo epicentro nei pressi di una chiesa a, nel quartiere di Fratte, con estensioni anche a Baronissi e altri luoghi frequentati come fermate dell’autobus e parcheggi. È quanto emerge dall’inchiesta condotta dalla Procura di, che ha recentemente portato all’arresto di 14 persone nell’ambito di un’operazione condotta dall’Antimafia. Traffico di droga da Spagna e Sud America: le rotte del mercato illecito L’indagine ha permesso di ricostruire i percorsi della droga proveniente da Spagna e Sud America, destinata a soddisfare la crescente domanda nel capoluogo e nella Valle dell’Irno.

Salerno, smantellata una rete di spaccio con diramazioni internazionali

