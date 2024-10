Rubò cellulari e soldi da uno spogliatoio, condannato giovane straniero (Di lunedì 28 ottobre 2024) Qualche settimana fa Rubò quattro cellulari, una carta di credito e una banconota da 20 euro dall'interno dello spogliatoio dello stadio "Squitieri" a Sarno. Un 28enne extracomunitario è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi di reclusione per furto.La condannaLa presenza dello straniero fu Salernotoday.it - Rubò cellulari e soldi da uno spogliatoio, condannato giovane straniero Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Qualche settimana faquattro, una carta di credito e una banconota da 20 euro dall'interno dellodello stadio "Squitieri" a Sarno. Un 28enne extracomunitario è statoad 1 anno e 10 mesi di reclusione per furto.La condannaLa presenza dellofu

