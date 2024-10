Gaeta.it - Roma, 21enne perseguitata dall’ex fidanzato: attacchi di panico e vita stravolta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La storia di Giulia, una giovane di, ha messo in luce un drammatico caso di stalking, mostrando come una relazione apparentemente innocente possa rapidamente trasformarsi in un incubo. L'ex, attualmente sotto accusa, le ha reso laimpossibile attraverso comportamenti ossessivi e minacciosi. Questo articolo esplorerà i dettagli agghiaccianti di questa vicenda, ponendo l'accento sull'impatto psicologico subito dalla giovane e sulle conseguenze legali per l'aggressore. Una relazione che si trasforma in ossessione Giulia ha incontrato il suo exdurante un viaggio a Barcellona, dove è scattata la scintilla iniziale. Originariamente, la relazione si è sviluppata a distanza, dato che lui viveva a Milano. Tuttavia, sin dalle prime fasi della loro storia, il suo comportamento è diventato preoccupante.