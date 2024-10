Riccardo Scamarcio e il primo colloquio di lavoro con Johnny Depp: «Ero dal benzinaio» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nell’era del digitale, lo sappiamo tutti, i colloqui di lavoro, quantomeno quelli iniziali, spesso e volentieri si svolgono online. Qualche mail con le informazioni utili, una videocall e poi grazie, arrivederci, le faremo sapere. Tutto regolare, anche quando il candidato è Riccardo Scamarcio e il possibile datore è nientemeno che Johnny Depp. Ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, l’attore pugliese e il divo di Hollywood hanno parlato della loro collaborazione in Modì – Tre giorni sulle ali della follia, secondo film da regista per Depp, recentemente premiato al Rome Film Fest. Scamarcio, che da quel lontano Tre metri sopra il cielo si è imposto come uno dei talenti più versatili del cinema italiano, interpreterà proprio Amedeo Modigliani, al fianco di Al Pacino e Luisa Ranieri. Metropolitanmagazine.it - Riccardo Scamarcio e il primo colloquio di lavoro con Johnny Depp: «Ero dal benzinaio» Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nell’era del digitale, lo sappiamo tutti, i colloqui di, quantomeno quelli iniziali, spesso e volentieri si svolgono online. Qualche mail con le informazioni utili, una videocall e poi grazie, arrivederci, le faremo sapere. Tutto regolare, anche quando il candidato èe il possibile datore è nientemeno che. Ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, l’attore pugliese e il divo di Hollywood hanno parlato della loro collaborazione in Modì – Tre giorni sulle ali della follia, secondo film da regista per, recentemente premiato al Rome Film Fest., che da quel lontano Tre metri sopra il cielo si è imposto come uno dei talenti più versatili del cinema italiano, interpreterà proprio Amedeo Modigliani, al fianco di Al Pacino e Luisa Ranieri.

