Resa dei conti sul film del Boccaccio. Faccia a faccia col regista occulto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Entra nel vivo, mercoledì al Tribunale di Monza, il processo per diffamazione per la fiction “Colpo di Grazia“, il film antagonista a puntate del 2021 che attaccava la ex Giunta di centrodestra con una satira grottesca sul presunto malaffare dell’urbanistica. Parti civili l’ex sindaco di centrodestra Dario Allevi e l’ex assessore leghista alla sicurezza Federico Arena, che chiedono un risarcimento dei danni rispettivamente di 100mila e 70mila euro. Contro questa decisione il Foa Boccaccio annuncia che quel giorno alle 12 ci sarà un presidio davanti al Palazzo di giustizia monzese alla presenza della regista del film Skyler Grey, che terrà una conferenza stampa. Ilgiorno.it - Resa dei conti sul film del Boccaccio. Faccia a faccia col regista occulto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Entra nel vivo, mercoledì al Tribunale di Monza, il processo per diffamazione per la fiction “Colpo di Grazia“, ilantagonista a puntate del 2021 che attaccava la ex Giunta di centrodestra con una satira grottesca sul presunto malaffare dell’urbanistica. Parti civili l’ex sindaco di centrodestra Dario Allevi e l’ex assessore leghista alla sicurezza Federico Arena, che chiedono un risarcimento dei danni rispettivamente di 100mila e 70mila euro. Contro questa decisione il Foaannuncia che quel giorno alle 12 ci sarà un presidio davanti al Palazzo di giustizia monzese alla presenza delladelSkyler Grey, che terrà una conferenza stampa.

