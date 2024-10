Superguidatv.it - Replica La Rosa della Vendetta in streaming, puntata del 27 ottobre 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Triplo appuntamento stasera, domenica 20, con la soap turca La. Ecco iper rivedere gli episodi 35, 36 e 37 trasmessi da Canale 5 in. Gulcemal spiega a Deva e a Mert che d’ora in avanti saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto, ma senza mai guardarsi. Gulendam scopre cosa ha fatto il fratello a suo marito. Ibrahim telefona a Gara, chiedendole con insistenza di aiutarlo a portare via Deva dalla casa di Gulcemal. La donna, però, è contraria, perché desidera avere vicino sia Deva che Gulcemal. Il dottore dice a Gulcemal che la malattia di Deva è psicosomatica, probabilmente dovuta ad un grande turbamento. Ipek rivela a Ibrahim che Armagan le ha confessato che è innamorato di lei.