Regionali Liguria, Pd primo partito seguito da FdI. Crollo M5s sotto il 5% (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Pd è il primo partito alle elezioni Regionali in Liguria con il 28,7% seguito da Fdi con il 14,7%. Al terzo posto per numero di voti la lista Bucci Presidente con l'9,3% Ilmessaggero.it - Regionali Liguria, Pd primo partito seguito da FdI. Crollo M5s sotto il 5% Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Pd è ilalle elezioniincon il 28,7%da Fdi con il 14,7%. Al terzo posto per numero di voti la lista Bucci Presidente con l'9,3%

Regionali Liguria, Pd primo partito seguito da FdI. Crollo M5s sotto il 5%

