Regionali in Liguria, testa a testa tra il sindaco Bucci e l'ex ministro Orlando

Elezioni in Liguria. Dopo la chiusura dei seggi è in corso lo spoglio dei voti che vede un testa a testa tra il sindaco di Genova Marco Bucci e l'ex ministro Andrea Orlando. Servizio di Pierluigi Vito

Regionali in Liguria, testa a testa tra il sindaco Bucci e l'ex ministro Orlando

