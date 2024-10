Red Sox, l'ennesimo attacco contro il tassista bolognese che si batte per la trasparenza (Di lunedì 28 ottobre 2024) Vandalizzata l'auto. Raccolti online 19mila euro che serviranno per ripulire il veicolo. La differenza andrà alla Casa delle Donne di Bologna Wired.it - Red Sox, l'ennesimo attacco contro il tassista bolognese che si batte per la trasparenza Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Vandalizzata l'auto. Raccolti online 19mila euro che serviranno per ripulire il veicolo. La differenza andrà alla Casa delle Donne di Bologna

Red Sox, l'ennesimo attacco contro il tassista bolognese che si batte per la trasparenza

Non c’è pace per Roberto Mantovani, il tassista bolognese noto come “ Red Sox “, paladino della trasparenza e dei pagamenti elettronici a bordo delle auto bianche. Il suo taxi, il “ Bologna 5", è stat ... (ilfattoquotidiano.it)

