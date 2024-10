Raid al Parco Mascagna, attivisti nel mirino di politici maggioranza: risposta a muso duro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiEnnesimo Raid vandalico al Parco Mascagna, chiuso da 13 mesi al Vomero Arenella. Ma stavolta i danni innescano un botta e risposta, tra esponenti della maggioranza comunale e attivisti. Con i secondi a replicare a muso duro, dopo oltre un anno di proteste, ma anche di denunce sul degrado del Parco. L’ultimo bilancio parla di un assalto ai locali del personale: bagni e vetri rotti, armadietti divelti, attrezzi da lavoro gettati in aria. E il grido d’allarme del sindaco Manfredi. Nei sospetti del Comune di Napoli, l’attacco punterebbe a ostacolare il progetto di riqualificazione. E di “regia criminale” parla Marigrazia Vitelli, consigliera comunale del Pd. La quale, in una nota, si dice pure “delusa ed amareggiata”. Anteprima24.it - Raid al Parco Mascagna, attivisti nel mirino di politici maggioranza: risposta a muso duro Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiEnnesimovandalico al, chiuso da 13 mesi al Vomero Arenella. Ma stavolta i danni innescano un botta e, tra esponenti dellacomunale e. Con i secondi a replicare a, dopo oltre un anno di proteste, ma anche di denunce sul degrado del. L’ultimo bilancio parla di un assalto ai locali del personale: bagni e vetri rotti, armadietti divelti, attrezzi da lavoro gettati in aria. E il grido d’allarme del sindaco Manfredi. Nei sospetti del Comune di Napoli, l’attacco punterebbe a ostacolare il progetto di riqualificazione. E di “regia criminale” parla Marigrazia Vitelli, consigliera comunale del Pd. La quale, in una nota, si dice pure “delusa ed amareggiata”.

Raid al Parco Mascagna, attivisti nel mirino di politici maggioranza: risposta a muso duro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Danneggiati i locali del personale. Da settembre, quando è subentrata la nuova ditta, vandalizzazioni continue ... (napoli.repubblica.it)

Sono entrati nel parco e hanno completamente devastato i locali del personale. Stiamo parlando di un nuovo atto vandalico, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, che riguarda uno degli ... (ilmattino.it)

Un raid vandalico è stato portato a segno nella notte tra sabato e domenica nei locali tecnici del Parco Mascagna nella V municipalità. Ignoti si sono ... (napolivillage.com)

NAPOLI - "Gli episodi di vandalismo che si sono registrati, anche in questi giorni, nel parco comunale Mascagna erano ampiamente prevedibili ed erano stati ... (napolivillage.com)

C'è molta preoccupazione per i lavori in corso a Parco Mascagna, la riapertura prevista per dicembre rischierebbe di saltare. «Non ci sono ancora certezze sulla fine ... (msn.com)