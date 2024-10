Ragazzina precipitata da un palazzo a Piacenza. Fermato il fidanzato di 15 anni (Di lunedì 28 ottobre 2024) La famiglia della 13enne non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio. Adesso si indaga sul minorenne Ilgiornale.it - Ragazzina precipitata da un palazzo a Piacenza. Fermato il fidanzato di 15 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La famiglia della 13enne non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio. Adesso si indaga sul minorenne

Ragazzina precipitata da un palazzo a Piacenza. Fermato il fidanzato di 15 anni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ci sono novità circa il caso della 13enne morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un palazzo di Piacenza. Nel corso della giornata di oggi, lunedì 28 ottobre, i carabinieri hanno fermato il ... (msn.com)

I carabinieri di Piacenza, coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna, hanno fermato il 15enne fidanzato di Aurora, la 13enne morta il 25 ottobre, cadendo dal suo palazzo. Il provvedimento sa ... (gazzettadiparma.it)

Fermato il fidanzato 15enne per la morte di Aurora, la ragazzina di 13 anni precipitata lo scorso 25 ottobre dal tetto di un palazzo di sette piani in via IV Novembre a Piacenza. A disporlo la procura ... (ilriformista.it)

Sarà eseguita nel pomeriggio a Pavia l'autopsia sul corpo di Aurora, la tredicenne morta venerdì 25 ottobre a Piacenza, precipitando da un palazzo. L'incarico è stato affidato dal pm della Procura per ... (msn.com)

È stata fissata per il pomeriggio di oggi (lunedì 28 ottobre) l’autopsia della studentessa non ancora 14enne precipitata venerdì mattina dall’ottavo piano del palazzo dove viveva a Piacenza. “Al medic ... (rainews.it)