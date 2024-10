Quotidiano.net - Putin e il piano contro il dollaro, ma dai Brics pochi passi concreti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 –tenta di scalzare ilcome moneta di riferimento dei commerci internazionali. Il presidente russo ha proposto un nuovo schema di pagamenti internazionali ai leader mondiali deiriuniti in Russia la scorsa settimana, con l'obiettivo di scrollarsi di dosso le sanzioni occidentali, sfidando l'ordine finanziario globale dominato dagli Stati Uniti. Il summit di Kazan, sulle rive del Volga, è stato progettato proprio per dimostrare che la Russia è tutt'altro che isolata. "Il processo di formazione di un mondo multipolare è in corso", ha annunciatoai suoi ospiti, tra cui il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping. Anche la Cina, da parte sua, cova interessi di questo tipo e il suo jolly si chiama petroyuan, con cui mira a spodestare i petrodollari.