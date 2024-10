Ilrestodelcarlino.it - Piena, la corsa contro il tempo: "Idice, pronti i massi ciclopici. Domani saremo sulla breccia"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il battesimo del fuoco, alla fine di acqua si trattava, la grandedel Po del 2000. Uno scenario ancora più cupo di quello attuale. La valanga d’acqua così alta che dovette intervenire l’esercito, il ponteferrovia venne sollevato di alcuni centimetri. Ore cruciali. "Ero in protezione civile in realtà già da due anni, ma quei giorni non li dimentico di certo", Alceste Zecchi non riesce a nascondere l’orgoglio. E’ a capo della Protezione civile, quasi mille effettivi, una trentina di associazioni sul territorio, uomini e donne che rispondono presente alle emergenze. Come lei che alle spalle ha una vita costellata di emergenze, il terremoto dell’Aquila, giorni in tenda, la spedizione a Conselice lo scorso anno, più recentemente a Traversara – meno di mille abitanti, frazione di Bagnacavallo – il paese finito sotto una valanga d’acqua, per la seconda volta.