Performance ambientali Benevento prima in Campania Mastella | Risultati pregevoli

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La città diha unaambientale di altissimo livello: siamo i migliori in, tra i primissimi nel Mezzogiorno e soprattutto superiamo nel ranking numerose città del Nord: siamo davanti a città come Savona, Rovigo, Firenze o Lecco. E’ uno straordinario e pregevole risultato che abbiamo costruito nonostante le mediocrità diffuse che avevamo ereditato”, lo ha detto Clementeintervenendo stamane alla presentazione deia Roma – pubblicati oggi su Il Sole 24 Ore – del Rapporto sulladelle Città 2024. “Dalla raccolta differenziata alla rete di trasporto pubblico agli sforzi per la qualità dell’aria la città disi conferma su ottimi livelli.