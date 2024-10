Paul Bettany parla di Agatha All Along e rivela che le riprese della serie Vision inizieranno l’anno prossimo

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)diAllche lehato alcuni dettagli sulla sua prossimaMarvel, segnando il suo ritorno nei panni die per lo show che dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2026.riprenderà il ruolo dell’androide che si è innamorato di Scarlett Witch (interpretata da Elizabeth Olsen) e poi è stato distrutto da Thanos in Avengers: Infinity War. In Wandaè tornato attraverso la magia e il potere del dolore, ma anche come androide ricostruito, ora bianco come un fantasma.