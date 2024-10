Parthenope e Venom: The Last Dance segnano un ottimo weekend d’incassi al cinema! (Di lunedì 28 ottobre 2024) Parthenope e Venom: The Last Dance segnano un ottimo weekend d’incassi al cinema! Tom Hardy con il suo Venom: The Last Dance “batte” al box office italiano il premio oscar Paolo Sorrentino che comunque mette a segno uno dei suoi migliori debutti al cinema. Il film Marvel targato Sony Pictures incassa ben oltre 3 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nel nostro paese rubando lo scettro di primo in classifica a Parthenope che incassa comunque 2 milioni di euro e si posiziona in seconda posizione. Terzo in classifica è invece Il robot selvaggio, il film d’animazione della Universa mantiene una buona media per copia e incassa altri 410 mila euro per un totale che ora raggiunge ben 4.7 milioni di euro dal debutto avvenuto il 10 ottobre. Quarta posizione per SMILE 2, l’horror di successo racimola altri 168 mila euro e porta il suo totale a oltre 2.1 milioni. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024): Theunal! Tom Hardy con il suo: The“batte” al box office italiano il premio oscar Paolo Sorrentino che comunque mette a segno uno dei suoi migliori debutti al. Il film Marvel targato Sony Pictures incassa ben oltre 3 milioni di dollari nel primodi programmazione nel nostro paese rubando lo scettro di primo in classifica ache incassa comunque 2 milioni di euro e si posiziona in seconda posizione. Terzo in classifica è invece Il robot selvaggio, il film d’animazione della Universa mantiene una buona media per copia e incassa altri 410 mila euro per un totale che ora raggiunge ben 4.7 milioni di euro dal debutto avvenuto il 10 ottobre. Quarta posizione per SMILE 2, l’horror di successo racimola altri 168 mila euro e porta il suo totale a oltre 2.1 milioni.

