Milan-Napoli Conte ha sciolto i dubbi legati alla formazione | l’undici titolare è ormai deciso!

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Manca sempre menosfida tra. Antonioha giàche scenderà in campo dal primo minuto. Sono ore caldissime quelle che precedono la sfida tra. Il big match è in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio San Siro. Le aspettative sono molto alte, ancor più perché gli azzurri occupano la prima posizione in classifica con quattro punti di vantaggio sull’Inter e cinque sulla Juventus. L’obiettivo dei padroni di casa è quindi chiaro: fermare la corsa della capolista. Antoniolo sa, motivo per il quale proverà a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. Ad oggi, il morale della squadra è molto alto, e ovviamente ad incidere in modo cruciale sono state le ultime vittoria. La sfida in programma a San Siro sarà una prova di maturità che il tecnico non vuole sbagliare.