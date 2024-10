Mattarella: "Grazie alla ricerca il cancro non è più un male incurabile" (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2024 "Il cancro un tempo era una malattia insidiosa e temuta, che quasi non si voleva nominare. E' stato un importante risultato avergli restituito la sua dimensione di malattia che può essere combattuta, Grazie alla medicina, e dunque Grazie alla ricerca che la sospinge. La ricerca ha permesso di compiere passi in avanti straordinari" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'apertura dei Giorni della ricerca al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Mattarella: "Grazie alla ricerca il cancro non è più un male incurabile" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2024 "Ilun tempo era una malattia insidiosa e temuta, che quasi non si voleva nominare. E' stato un importante risultato avergli restituito la sua dimensione di malattia che può essere combattuta,medicina, e dunqueche la sospinge. Laha permesso di compiere passi in avanti straordinari" così il Presidente della Repubblica Sergio, intervenendo all'apertura dei Giorni dellaal Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

