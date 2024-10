Lanazione.it - Lucca Comics & Games 2024, tutto pronto Un'edizione-tributo al cambiamento culturale

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilha tutte le potenzialità per essere una delle edizioni più importanti e complete di sempre, con un tema basato sull'iconico "effetto farfalla", la teoria che suggerisce che piccole azioni possono portare a grandi cambiamenti. Un simbolismo ideale per considerare l'impatto e la costante formazione di fumetti, videogiochi e animazione sulla cultura pop attuale. Il festival, uno dei principali in Europa e sicuramente il più grande in Italia, avrà luogo come di consueto a, sia dentro che fuori le antiche mura cittadine, dal 30 ottobre al 3 novembre. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, la fiera ha deciso di omaggiarlo con una struttura narrativa simile a un'opera lirica, suddividendo il programma in atti.