Si ritorna sempre dove si è stati bene e, a quanto pare, i Thirty Seconds to Mars non fanno eccezione. La band alternative rock californiana, capitanata da Jared Leto, tornerà in Italia nel 2025 per cinque nuove date. Il doppio sold out di Bologna e Torino dello scorso maggio deve aver fatto capire ai fratelli Leto e soci di essere più che benvoluti nel nostro Paese, e rispondono all'affetto riportando da noi il loro show. La prima città ad accoglierli sarà Milano, il 2 luglio 2025; appuntamento all'Ippodromo SNAI San Siro. Sarà poi la volta di Gorizia, che li ospiterà giovedì 3 luglio presso Casa Rossa Arena. Si prosegue poi con un'istituzione dell'estate musicale made in Italy, il Lucca Summer Festival, che li ha appena annunciati come primi headliner, il 5 luglio.

L’estate italiana dei Thirty Seconds to Mars: annunciate cinque date nel 2025

