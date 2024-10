Superguidatv.it - Le Iene, il monologo di Mietta: “Ho toccato con mano la bulimia e gli attacchi di panico” | Video Mediaset

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildia Leè un toccante messaggio dedicato a tutte le donne, ma anche a se stessa.: “Hoconlae glidi”., ila Le: “Ho capito che il modo migliore per essere amati è accettarsi” A LeShow,è stata protagonista di unin cui ha aperto il suo cuore raccontando un momento delicato della sua vita lanciando un appello a tutte le donne. «All’inizio della mia carriera quando mi sono ritrovata addosso gli occhi di tutti ero solo una ragazzina cresciuta da punk, scalza tra le strade di Taranto all’ombra del mostro puzzolente dell’Ilva» – dice la cantante di Vattene Amore che è diventata famosa giovanissima. «Avevo 18 anni e per soddisfare la loro voglia di protagonismo in tanti hanno provato a plasmarmi: canta così, mangia così, non mettermi quella minigonna, sei troppo bella.