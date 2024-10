Calciomercato.it - Lazio, Lotito punge la Roma: “Sempre sotto di noi da quando ci sono io”. E applaude Baroni | VIDEO CM.IT

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Claudiodà spettacolo all’uscita del Consiglio Federale: lo stadio,, il futuro della, il duello con laÈ stato il solito show quello del presidente dellaClaudio, che all’uscita del Consiglio Federale svoltosi oggi in Figc aha letteralmente intrattenuto i cronisti per oltre un quarto d’ora passando da temi d’attualità del calcio italiano a quelli della. Claudio– calciomercato.itSi parte con Milan-Napoli in chiaro: “È uno stimolo per far riavvicinare le persone al calcio, perché bisogna pensare che non tutti hanno le risorse per abbonarsi e spendere dei soldi, quindi questa è una sorta di riavvicinamento per riacquistare appeal. Il tennis ha fatto un grande passo in avanti grazie a questo avvicinamento”.