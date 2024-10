La madre non gli dà 20 euro per comprare la droga, lui la aggredisce: arrestato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si rifiuta di dare al figlio i soldi della droga, lui l’aggredisce: arrestato. I carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno messo in manette un 26enne del posto con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il giovane, con problemi di tossicodipendenza, nella serata di ieri (28 Casertanews.it - La madre non gli dà 20 euro per comprare la droga, lui la aggredisce: arrestato Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si rifiuta di dare al figlio i soldi della, lui l’. I carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno messo in manette un 26enne del posto con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il giovane, con problemi di tossicodipendenza, nella serata di ieri (28

La madre non gli dà 20 euro per comprare la droga, lui la aggredisce: arrestato

