I film palestinesi vengono cancellati su Netflix

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Perchè isono stati rimossi su? Le risposte del colosso non convincono, c’è aria di censura. Da qualche tempo, i contenutidi qualsiasi tipo sembrano avere vita breve sulle principali piattaforme occidentali, come dimostra la recente rimozione dadi 19della collezione Palestinian Stories. La piattaforma ha spiegato la scelta come una scadenza di licenza, ma diverse associazioni, tra cui Freedom Forward, sostengono che ci sia dell’altro. In un contesto geopolitico sempre più teso, la controversia solleva questioni importanti sulla censura e sulla soppressione di vocinel panorama culturale globale.