Garbagnate rivale ucciso a colpi di pistola | Non era la prima lite tra quei due

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Milanese (Milano), 28 ottobre 2024 – “Io e mia moglie ci siamo svegliati perché abbiamo sentito dei botti. Sembrava di essere nel far west, all’inizio ho pensato fossero dei petardi lanciati da ragazzini, poi quando ho capito che qualcuno stava sparando sulle scale sono rientrato in casa, avevo paura”. È il racconto di un vicino di casa di Walter Budri, il 78enne che, nella notte tra venerdì e sabato, hadiDritan Hakaj, 45enne di origine albanese. “Certo non è rassicurante sapere che abito vicino a uno che ha una”, aggiunge un altro residente. All’indomani dell’omicidio, in via Varese 156 c’è ancora molta paura. Lafinita nel sangue, la sirena dell’ambulanza, il viavai delle auto dei carabinieri e l’arresto del 78enne accusato di omicidio volontario sono sulla bocca di tutti.