Lapresse.it - Francia, al via il processo contro Depardieu per violenza sessuale: manifestazione fuori dal Tribunale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (LaPresse) È iniziato oggi a Parigi ila Gerard, accusato di aver aggredito sessualmente due donne mentre si trovava sul set del film ‘Les Volets verts’ nel 2021.dalsi sono radunati gruppilasulle donne e a sostegno delle vittime, in attesa dell’udienza. L’attore, ha spiegato il suo avvocato Jérémie Assous, non ha presenziato in aula per motivi di salute., che ha negato qualunque addebito, è accusato di “, coercizione, sorpresa o minaccia” nella presunta aggressione. “E’ profondamente colpito e sfortunatamente i suoi dottori non gli consentono di comparire all’udienza”, ha spiegato il legale alla radio France Info che ha aggiunto che l’attore, in ogni caso, “desidera venire e vuole parlarne”.