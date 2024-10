Gaeta.it - Francesco De Gregori in scena a Milano: 20 concerti per riscoprire le sue ‘gemme’ musicali

De, uno dei cantautori più amati d'Italia, è pronto a incantare nuovamente il suo pubblico con uno spettacolo inedito. A partire dal 29 ottobre, il celebre artista darà il via a una serie di 20intitolati 'Nevergreen ' presso il Teatro Out Off di. Questo ciclo di eventi si preannuncia come un viaggio attraverso le 'gemme' meno conosciute del vasto repertorio di De, in un ambiente intimo che accoglie solo 200 spettatori per sera. La scelta di questo teatro riflette la volontà dell'artista di creare una connessione speciale con il pubblico, già apprezzata nel 2019 con idel progetto 'Off The Record' al Teatro Garbatella di Roma. Un viaggio musicale tra rarità e sorprese Ogni serata di questo spettacolo sarà unica e diversa dalle altre, con una scaletta che cambierà ogni volta.