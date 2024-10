“Fra 7 minuti un missile colpirà la tua casa”. Beirut, la telefonata da Israele che salva e distrugge la vita (Di lunedì 28 ottobre 2024) Beirut. È una serata qualunque per Abdel, trentenne trasportatore, quando il suo cellulare squilla. Sono le nove. Sul display appare un prefisso inquietante: +972, Israele. In sette secondi, una voce preregistrata e senza emozioni annuncia l’imminente bombardamento del suo palazzo. “Lasciate subito questa casa, verrà distrutta“. Non c’è spazio per spiegazioni o repliche, il messaggio è breve, letale. Abdel e la sua famiglia, la moglie e la figlia di otto anni, si trovano di fronte a una corsa contro il tempo per salvare le loro vite e mettere al sicuro ciò che possono. Thesocialpost.it - “Fra 7 minuti un missile colpirà la tua casa”. Beirut, la telefonata da Israele che salva e distrugge la vita Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 28 ottobre 2024). È una serata qualunque per Abdel, trentenne trasportatore, quando il suo cellulare squilla. Sono le nove. Sul display appare un prefisso inquietante: +972,. In sette secondi, una voce preregistrata e senza emozioni annuncia l’imminente bombardamento del suo palazzo. “Lasciate subito questa, verrà distrutta“. Non c’è spazio per spiegazioni o repliche, il messaggio è breve, letale. Abdel e la sua famiglia, la moglie e la figlia di otto anni, si trovano di fronte a una corsa contro il tempo perre le loro vite e mettere al sicuro ciò che possono.

“Fra 7 minuti un missile colpirà la tua casa”. Beirut, la telefonata da Israele che salva e distrugge la vita

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'agenzia di stampa ufficiale libanese Ani ha riferito che oggi gli aerei israeliani hanno effettuato "14 attacchi consecutivi" nell'arco di 15 minuti su varie aree del villaggio di Khiam, nel sud del Libano. Dal 23 settembre Israele ha lanciato una ... (Quotidiano.net)

Vietato farsi male da soli. La sfida ‘testacoda’ tra prima e ultima del girone, tra Italia e Israele, è un’occasione gigantesca per gli azzurri di Luciano Spalletti per ritrovare la vittoria dopo il pareggio 2-2 contro il Belgio. L’obiettivo a ... (Sportface.it)

Basterebbero pochi minuti al missile Zircon per colpire Kiev. Testata per la prima ... il missile è stato già usato nella guerra con l'Ucraina il 7 febbraio e il 25 marzo di quest'anno. (msn.com)

«Uno diventa matto in una situazione del genere, non sapevamo quanto tempo avevamo, potevano essere cinque minuti, trenta ... il concetto dell’essenziale quando sai che un missile ti sta per colpire. (repubblica.it)

Rapidi e letali: cosa possono fare Come detto, la principale caratteristica di questi missili è la velocità: possono percorrere 5 chilometri in un secondo e alla velocità massima sono in grado di ... (today.it)