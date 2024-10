Liberoquotidiano.it - "Ero sensibile al loro fascino. Poi la separazione...": Gerry Scotti e i guai con le letterine

(Di lunedì 28 ottobre 2024)si mette a nudo e lo fa in un'autobiografia. Dal titolo "Quella Volta", il conduttore si racconta nel suo ultimo libro. "Professionalmente do e pretendo molto, i miei collaboratori lo sanno. Dico le cose in faccia. Due o tre volte all'anno mi arrabbio. Però mi passa subito, non rimugino", ammette descrivendo il suo carattere. A casa va sicuramente peggio: "Dicono che sono rompiballe e pedante - racconta - Chiudo i rubinetti, spengo la luce, protesto se mi spostano le cose. La mia compagna Gabriella ironizza: 'Fai come in tv che sei perfetto'. Le signore le chiedono: 'Com'èin famiglia?'. 'Tenetevelo come lo vedete in televisione che è meglio'". Per quanto riguarda l'amore,spiega il suo "brutto difetto": "Ho confuso l'amore con la gelosia, invece non c'entrano niente. Una malattia, da cui sono contento di essere guarito.