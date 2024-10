Infobetting.com - Empoli-Inter (mercoledì 30 ottobre 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Guardando il calendario dell’questo non sembra l’impegno più ostico per i campioni d’Italia e invece le insidie nel turno infrasettimanale contro l’al Castellani non mancheranno. Prima di tutto Inzaghi siroga sulla mancata gestione del doppio vantaggio contro la Juve, in una gara spettacolare ma anomala nella quale Yildiz ha segnato la doppietta InfoBetting: Scommesse Sportive e