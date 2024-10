Lapresse.it - Elezioni regionali Liguria, le proiezioni: Pd primo partito, crolla il M5S

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pdinil M5S: la prima proiezione del Consorzio Opinio per la Rai alleinindica la lista deldemocratico al 27,4%, mentre Fratelli d’Italia è al 14,3%. La lista Lega – Bucci Presidente è al 9%; la civica Bucci presidente si attesta all’11,8%; Alleanza Verdi-Sinistra è al 6,8%; Forza Italia è al 5,9%; Orgoglio– Bucci Presidente al 5,9%; Lista Andrea Orlando Presidente 5,4%. Il M5S è al 5,3%;a testa alta – Orlando Presidente 1,7%; Udc 1,4%., proiezione Swg/La7: nel centrosinistra Pd al 27,6% e M5S 4,8% La seconda proiezione Swg per La7 in riferimento alleinscompone così il 47,3% attribuito al candidato per il centrosinistra, Andrea Orlando:della coalizione è il Pd al 27,6%, seguito al 6,2% da Alleanza Verdi Sinistra.