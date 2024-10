Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Georgia, Viktor Orbán sfrutta la vittoria dei filo-russi per provocare l’Ue: in visita al premier accusato di frode elettorale

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Laddove c’è il caos prolifera. Mentre inrischia di generarsi il caos, non solo politico, dopo ladel partito-russo Sognono alle ultime, con la presidente Salomé Zourabichvili che ha convocato una protesta di fronte al Parlamento per le 19 (le 16 in Italia) contro “l’ingerenza russa“, supportata anche da Nato e Unione europea, il primo ministro ungherese arriverà proprio in giornata per incontrare iluscente, esponente del partito vincitore, Irakli Kobakhidze. Lo farà da capo dell’esecutivo di Budapest, ma non si può non notare che, mentre la Commissione Ue chiede “un’indagine indipendente sulle accuse di“, il leader del Paese che ha la presidenza di turno dell’Unione vola nel Paese del Caucaso per stringere la mano al vincitore.