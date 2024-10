.com - Dinner Club 3, trailer e il poster ufficiali: nel cast Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo

(Di lunedì 28 ottobre 2024)3,e ildella nuova stagione del food travelogue Original italiano, dal 21 novembre su Prime Video: nelDePrime Video ha svelato ile ildella terza stagione dell’innovativo food travelogue Original ideato e prodotto in Italia, che promette grandi sorprese, insieme ad unstraordinario di volti amatissimi dal pubblico. Questa terza stagione è prodotta da Banijay Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile dal prossimo 21 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.