Confagricoltura apre il tavolo con le ’rivali’

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Faccia a faccia con le categorie produttive. Un passaggio significativo e inevitabile per chi si presenta per candidarsi alla guida dell’Umbria. La presidente uscente Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, e Stefania Proietti, principale sfidante in quanto leader del centrosinistra, sono in prima linea nel confronto con chi porta avanti l’economia dell’Umbria. Oggi, in vista delle elezioni regionali, alle 17 a Perugia (Hotel Giò Wine, via R. D’Andreotto 19), è in programma una assemblea generale diUmbria caratterizzata dall’incontro pubblico dal titolo "L’agricoltura è impresa". Al centro dell’iniziativa ci sono appunto gli interventi delle candidate alla presidenza della Regione Umbria, Donatella Tesei e Stefania Proietti, alle quali sarà consegnato un documento con le proposte del mondo agricolo alla politica.